Ceará x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Tricolor busca a recuperação no Brasileirão após a eliminação na Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV

Com mais de 30 mil ingressos vendidos, Ceará e São Paulo se enfrentam neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para SP, CE, BA e SC), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da derrota para o Flamengo e a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo busca a recuperação no Brasileirão.

Preocupado com o desgaste físico de seus jogadores, o técnico Rogério Ceni afirmou que vai depender da condição física dos atletas para definir a equipe que mandará a campo.

Do outro lado, o Ceará, com três empates e uma vitória nos últimos quatro jogos, soma 31 pontos, assim como o Tricolor.

Lucho González terá os retornos de Jô e Vina, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Santos por 2 a 1 na última rodada.

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 15 vitórias, contra cinco do Ceará, além de nove empates. No último encontro, válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Tricolor eliminou o rival nos pênaltis por 4 a 3.

Escalações:

Escalação do provável CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard, Richardson e Guilherme Castilho; Lima, Mendoza e Jô.

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves, Rafinha, Ferraresi, Luizão (Diego Costa) e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Galoppo, Talles Costa e Alisson; Bustos e Calleri (Luciano).

Desfalques

Ceará

Rodrigo Lindoso, em transição física, além de Kelvyn, Jael e Matheus Peixoto, machucados, estão fora.

São Paulo

O Tricolor não poderá contar com Miranda e Eder, suspensos, além de Arboleda, Nikão, André Anderson, Gabriel Neves e Caio, no departamento médico.

Quando é?

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Arena Castelão – Fortaleza, CE

• Arbitragem: MAGUIELSON LIMA (árbitro), ALESSANDRO ALVARO e LEILA NAIARA (assistentes), LUIZ CÉSAR DE OLIVEIRA (Quarto árbitro) e ADRIANO MILCZVSKI (AVAR)