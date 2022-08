Ceará x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas da Sul-A; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (10), na Arena Castelão, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Após perder o duelo de ida por 1 a 0, o Ceará entra em campo com a missão de vencer por dois gols de diferença para avançar direto à próxima fase. Caso ganhe por um a mais, a decisão da vaga será nas penalidades.

O Vozão, no entanto, tem problemas para o duelo no Castelão. Isso porque Lindoso, Vázquez, Cléber e Rigonato estão no departamento médico, enquanto Bruno Pacheco é dúvida.

Já o São Paulo tem a vantagem do empate, mas promete ir em busca de outro triunfo. O Tricolor pode ter os retornos de Alisson e Luan, recuperados de lesão. Entretanto, Arboleda, Caio, André Anderson e Jandrei continuam em reabilitação.

Vale lembrar que as duas equipes se enfrentaram na Copa Sul-Americana em 2011. Na ocasião, o Ceará venceu o jogo de ida por 2 a 1, enquanto o São Paulo fez 3 a 0 na partida de volta e ficou com a classificação.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio, Victor Luis, Richard, Richardson, Lima, Mendonza, Vina e Zé Roberto.

Possível escalação do São Paulo: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Luciano e Calleri.

Desfalques da partida

Ceará:

Lindoso, Vázquez, Cléber e Rigonato: departamento médico.

São Paulo:

Jandrei, André Anderson, Arboleda e Caio: departamento médico.

Quando é?

JOGO Ceará x São Paulo DATA Quarta-feira, 10 de agosto de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 2 Flamengo Brasileirão 6 de agosto de 2022 São Paulo 1 x 0 Ceará Copa Sul-Americana 3 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x RB Bragantino Brasileirão 14 de agosto de 2022 16h (de Brasília) América-MG x São Paulo Copa do Brasil 18 de agosto de 2022 21h (de Brasília)

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 1 Ceará Brasileirão 6 de agosto de 2022 São Paulo 1 x 0 Ceará Copa Sul-Americana 3 de agosto de 2022

Próximas partidas