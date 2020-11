Ceará x Santos: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), pelas oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após o empate sem gols no primeiro jogo, Ceará e Santos entram em campo nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Castelão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, pensando apenas na vitória. Em caso de nova igualdade, por qualquer placar, haverá disputa por pênaltis. A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x DATA Quarta-feira, 4 de novembro de 2020 LOCAL Castelão - HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Quem vencer avança! Após o empate sem gols no primeiro jogo disputado na Vila Belmiro, Ceará e Santos buscam apenas a vitória nesta quarta-feira (4).

Para o duelo decisivo, o técnico Cuca não poderá contar com Lucas Veríssimo, expulso no primeiro jogo, enquanto Laércio, por já ter disputado a competição com a camisa do , também está fora.

Peixão inicia o treinamento aqui no CT do Fortaleza! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/4sdH5VOwBA — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 3, 2020

Já o Ceará não terá o centroavante Cléber, que já disputou o torneio pelo Barbalha. Felipe Vizeu pode ser o seu substituto.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Charles; Vina Fernando Sobral e Léo Chú; Rafael Sobis (Felipe Vizeu).

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson (Pará), Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Ceará Copa do 28 de outubro de 2020 Santos 3 x 1 Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB x Santos Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 18h15 (de Brasília) Santos x Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Ceará 28 de outubro de 2020 2 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020

Próximas partidas