Ceará x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Vindo de maus resultados, as equipes buscam reencontrar a vitória no campeonato neste sábado (10); veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo colocar um fim na má fase, o Ceará recebe o Santos na Arena Castelão neste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Há sete jogos sem vencer, o Ceará passou a flertar com a zona de rebaixamento, apesar de estar na 15ª posição, com 28 pontos. Vina e Jô, suspensos, além de Rigonato, Lindoso, Cléber e Kelvyn, machucados, são as baixas do Vozão.

"O torcedor quer resultado, sabemos que o torcedor está magoado pelo ano que tivemos com eliminações. Sou um cara que acho que posso falar isso e também me sinto muito incomodado. Estamos tentando e vamos buscar reverter essa situação, buscar vencer em casa e dar alegria ao torcedor. Torcedor está merecendo, você pode ver pelo número de sócios o quanto a torcida tem nos apoiado. Estão do nosso lado sim. É normal cobrar, se a gente não quer ser cobrado, não tem que estar aqui jogando futebol. Só vamos conseguir dar a resposta trabalhando durante a semana, trabalhando forte para chegar preparado no fim de semana", disse Bruno Pacheco.

Do outro lado, o Santos não ganha há dois jogos e o técnico Lisca já vê o seu trabalho questionado na Vila Belmiro. O Alvinegro perdeu posições na tabela, atualmente está na décima posição, com 34 pontos, e se distanciou da zona de classificação à Libertadores.

Rodrigo Fernández e Carlos Sanchez, machucados, são os desfalques do Peixe, que anunciou a renovação de contrato de Lucas Barbosa no meio da semana.

Nos últimos 15 jogos entre as equipes, o Santos venceu sete, o Ceará duas, além de seis empates.

Escalações:

Escalação do provável CEARÁ: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco, Richard, Richardson, Lima, Zé Roberto, Mendoza e Vásquez.

Escalação do provável SANTOS: João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinicius Zanocelo e Gabriel Carabajal; Lucas Braga, Soteldo e Marcos Leonardo.

Desfalques

Ceará

Jô e Vina, suspensos, além de Rigonato, Lindoso, Cléber e Kelvyn, são as baixas no Vozão.

Santos

Carlos Sanchez e Rodrigo Fernández são os desfalques santistas.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Ceará é favorito contra o Santos nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,10 na vitória do Tricolor, $ 3,10 no empate e $ 3,60 caso o Leão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,45 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual jogador irá balançar as redes, pagando-se $ 2,65 se for Mendoza, e $ 3,10 se for Marcos Leonardo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE

• Arbitragem: BRAULIO DA SILVA MACHADO (árbitro), ALEX DOS SANTOS E ÉDER ALEXANDRE (assistentes), LUCIANO DA SILVA MIRANDA FILHO (Quarto árbitro) e RAFAEL TRACI (AVAR)