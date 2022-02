Ceará x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Ceará e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado (12), no Castelão, a partir das 19h45 (de Brasília), pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Nordeste FC, no pay-per-view, e do Star+, na plataforma de streaming.

QUANDO É?

JOGO Ceará x Sampaio Corrêa DATA Sábado, 12 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, o Nordeste FC, no pay-per-view, e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (12), no Castelão.

Copa do Nordeste: Saiba onde assistir ao duelo entre Ceará x Sampaio Corrêa. https://t.co/eyu1kTa4pd — Ceará Sporting Club | Time do Kanal (@CearaSC) February 11, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre Ceará x Sampaio Corrêa será realizada neste sábado (12), no Castelão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

Defendendo a liderança do grupo B, o Ceará chega embalado após golear o Globo por 5 a 0 no meio da semana.

Já o Sampaio Corrêa, com três pontos, registra uma vitória e uma derrota na competição.

As equipes já se enfrentam 45 vezes. O Alvinegro venceu 15 jogos, empatou outros 18 e perdeu 12.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CEARÁ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Ceará Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022 Ceará 5 x 0 Globo Copa do Nordeste 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Sport Copa do Nordeste 15 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Atlético (BA) x Ceará Copa do Nordeste 19 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 0 x 1 Náutico Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022 IAPE 0 x 1 Sampaio Corrêa Campeonato Maranhense 8 de fevereiro de 2022

