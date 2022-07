Ceará x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (30), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Palmeiras se enfrentam neste sábado (30), na Arena Castelão, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

O Ceará conta com o apoio de sua torcida para tornar a vencer o rival, agora pelo segundo turno do Brasileirão. O Vozão é o 12º colocado do campeonato, com 24 pontos, e não poderá contar com Richard, suspenso, e Erick, lesionado.

O Palmeiras, por sua vez, entra em campo buscando o triunfo para seguir com distância sobre os rivais. O Verdão está descansado, após uma semana cheia de treinamentos.

Rafael Navarro e Piquerez estão recuperados de lesões, enquanto Rony e Jair seguem no departamento médico. O Alviverde, mesmo com compromisso pela Libertadores no meio da semana, deve ir a campo com o que tiver de melhor à disposição.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ceará: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Bruno Pacheco, Lindoso, Richardson, Diego, Lima, Vina, Mendoza e Cléber.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e José López (Merentiel).

Desfalques da partida

Ceará:

Richard: suspenso.

Erick: lesionado.

Palmeiras:

Getty Images

Rony e Jailson: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Ceará nas odds do Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,15 na vitória do Verdão, $ 3,10 no empate e $ 3,40 caso o Vozão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,20 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambos os times irão marcar, pagando-se $ 1,95 caso positivo, e $ 1,80 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Ceará x Palmeiras DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael Alves e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Antonio Cordeiro (CE)

VAR: Rodrigo Nunes (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Ceará Brasileirão 24 de julho de 2022 Ceará 1 x 0 Avaí Brasileirão 19 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Ceará Copa Sul-Americana 3 de agosto de 2022 19h16 (de Brasília) Botafogo x Ceará Brasileirão 6 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília)

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Internacional Brasileirão 24 de julho de 2022 América-MG 0 x 1 Palmeiras Brasileirão 21 de julho de 2022

Próximas partidas