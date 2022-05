Ceará x La Guaira: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

O Ceará recebe o La Guaira nesta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, dez dias após o último encontro entre os rivais, válido pela segunda rodada do torneio. Na ocasião, o Vozão venceu por 2 a 0.

Embalado com três vitórias no torneio, e líder isolado do Grupo G, o Ceará busca manter o aproveitamento de 100%, enquanto o La Guaira mira no primeiro triunfo na competição. Até o momento, registra um empate e duas derrotas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Castelão, o Ceará, sob o comando do técnico Dorival Júnior, entrará em campo com alguns desfalques nesta terça-feira. Lucas Ribeiro, Luiz Otávio, Fernando Sobral, Richardson, Matheus Peixoto e Léo Rafael, lesionados, são desfalques certos.

Por outro lado, Lima, que cumpriu suspensão na derrota para o RB Bragantino por 1 a 0, retorna, assim como Nino, expulso contra o Indepediente e penalizado com dois jogos de suspensão após julgamento.

Já o La Guaira, sob o comando do técnico Daniel Farías, entrará em campo com força máxima, pressionado pela vitória.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Richard, Geovane, Rodrigo Lindoso; Lima, Mendoza, Vina.

Possível escalação do La Guaira: Olses, Guzmán, La Mantía, Ramos, Aramburu, Ovalle, Herrera, Flores, Culmana, Unrein e Bolívar.

DESFALQUES

CEARÁ:

Lucas Ribeiro, Luiz Otávio, Fernando Sobral, Richardson, Matheus Peixoto e Léo Rafael: lesionados

LA GUAIRA:

sem desfalques

ARBITRAGEM

Árbitro: Christian Ferreyra - URU

Assistentes: Nicolas Taran e Carlos Barreiro - URU

Quarto árbitro: Esteban Ostojich - URU

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ceará e La Guaira será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira (3), no Castelão.