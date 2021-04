Ceará x Jorge Wilstermann: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

A estreia dos times na Sul-Americana será na quarta-feira (21), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Ceará inicia a sua caminhada na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (21), contra o Jorge Wilstermann, na Arena Castelão, a partir das 19h15 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo C. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Jorge Wilstermann DATA Quarta-feira, 21 de abril de 2021 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

Vozão quer a vitória em casa / Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

A Conmebol TV, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CEARÁ

O Ceará encerrou a preparação para o duelo nesta terça-feira e irá para o duelo com força máxima. O técnico Guto Ferreira conta com os retornos de Fernando Sobral, Jael, Oliveira, Fabinho e William Oliveira.

Provável escalação do Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fernando Sobral (Oliveira), Charles; Lima (Saulo), Vina, Mendoza; Felipe Vizeu.

JORGE WILSTERMANN

Do outro lado, o Jorge Wilstermann não vive um bom momento na temporada e, inclusive, está ameaçado pela zona de rebaixamento no campeonato boliviano.

Provável escalação do Jorge Wilstermann: M. Ortiz; S. Echeverría, C. Coimbra, S. Reyes, E. Pérez; M. Villarroel, C. Chávez, Serginho; A. Meleán, J. Vargas, P. Rodrígues e R. Morales.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 3 x 0 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 18 de abril de 2021 Ceará 3 x 0 Salgueiro Copa do Nordeste 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Vitória Copa do Nordeste 24 de abril de 2021 16h (de Brasília) Arsenal Sarandí x Ceará Copa Sul-Americana 27 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

JORGE WILSTERMANN

JOGO CAMPEONATO DATA Jorge Wilstermann 0 x 3 The Strongest Campeonato Boliviano 11 de abril de 2021 Palmaflor 1 x 2 Jorge Wilstermann Copa Sul-Americana 7 de abril de 2021

Próximas partidas