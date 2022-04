Ceará x Independiente: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

Ceará e Independiente se enfrentam nesta terça-feira (5), a partir das 19h15 (de Brasília). no Castelão, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Vozão fará a sua terceira pasticipação na história da competição. Em 2011, participou da primeira fase, mas foi superado pelo São Paulo, enquanto em 2021 ficou na segunda posição do Grupo C.

Já o Independiente, tido como ‘Rei de Copas’, tem quatro títulos da Libertadores e duas da Sul-Americana.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Castelão, o Ceará terá a estreia do técnico Dorival Junior, que foi anunciado no último dia 28 após a eliminação do clube para o CRB-AL, na Copa do Nordeste.

Buiú e Jael, que seguem em recuperação pós-cirúrgica, e Matheus Peixoto, que chegou recentemente, mas com lesão no tornozelo, são desfalques.

Por outro lado, Dorival Junior terá Richard, recuperado após cirurgia no maxilar.

Já o Independiente não poderá contar com Sergio Barreto e Juan Insaurralde, suspensos, e Lucas González, com entorse no joelhor esquerdo.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Nino, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Richard Coelho, Fernando Sobral, Lima; Mendoza, Vina, Zé Roberto.

Possível escalação do Independiente: Sosa; Assis, Laso, Costa, Lucas Rodríguez; Soñora, Lucas Romero, Blanco; Andrés Roa, Leandro Benegas e Gastón Togni.

DESFALQUES

CEARÁ:

Buiú, Jael e Matheus Peixoto: lesionados

INDEPENDIENTE:

Lucas González: entorse

Sergio Barreto e Juan Insaurralde: suspensos

ARBITRAGEM

Árbitro: Leodán González - Uruguai

Assistentes: Richard Trinidad e Pablo Llarena - Uruguai

Quarto árbitro: Andrés Cunha - Uruguai

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ceará x Independiente será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira (5). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.