Ceará x Goiás: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (6), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a recuperação no Campeonato Brasileiro, o Ceará recebe o neste domingo (6), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada do torneio nacional. O confronto terá transmissão ao vivo da TV Globo (CE), além do canal Premiere. Aqui, na Goal , você também acompanha em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Goiás DATA Domingo, 6 de outubro LOCAL Castelão - Ceará, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação Ceará)

A partida terá transmissão pela TV Globo (CE), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CEARÁ

Sob o comando de Adílson Batista, o Ceará ainda tem algumas dúvidas para receber o Goiás. Luiz Otávio ainda se recupera de uma lesão na coxa, mas ainda não está confirmado entre os titulares.

Desta forma, o treinador não deve realizar grandes mudanças para o confronto.

"Estou me dedicando o máximo de conversa, observação, para que entramos com inteligência e responsabilidade", disse Adilson.

GOIÁS

Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Valdo, João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo; Leandro Carvalho, Lima e Felippe Cardoso

Ocupando a 11ª posição, com 30 pontos, o Goiás está há três jogos invicto. Desta forma, o técnico Ney Franco já adiantou que fará apenas uma mudança na equipe.

Alan Ruschel volta para o banco de reservas para o retorno de Jefferson, que cumpriu suspensão na última rodada.

"A tendência é essa. Jefferson só ficou fora do último jogo por cartão, mas vem jogando bem e tendo bom desempenho. A tendência é de que o Jefferson jogue esse jogo contra o Ceará. No mais, a tendência é a repetição do restante da escalação" disse o técnico.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Yago Felipe e Léo Sena; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 Brasileirão 25 de setembro 2 x 1 Ceará Brasileirão 29 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ceará Brasileirão 9 de outubro 21h (de Brasília) Ceará x Avaí Brasileirão 13 de outubro 16h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Goiás Brasileirão 26 de setembro Goiás 1 x 0 Cruzeiro Brasileirão 30 de setembro

Próximas partidas