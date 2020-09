Ceará x Goiás: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (27), pela 12ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando apenas a vitória, Ceará e entram em campo na noite deste domingo (27), às 18h15 (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Ceará x Goiás DATA Domingo, 27 de setembro de 2020 LOCAL Arena Castelão - Ceará HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Ceará

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após golear o Brusque por 5 a 1 e garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do , o Ceará entra em campo com o técnico Guto Ferreira podendo contar com os retornos de Cléber, Jacaré e Alyson. Pedro Naressi e Saulo, regularizados, podem ser opção.

Já o Goiás, lanterna da competição com apenas oito pontos, reencontrou o caminho da vitória após vencer o na última rodada e agora busca mais três pontos neste domingo (27).

Suspenso, o lateral-esquerdo Jefferson, está fora. Caju será o seu substituto, enquanto Rafael Vaz, que cumpriu suspensão contra o , deve ficar no banco de reservas.

Próximas batalhas do ESMERALDINO⚔️🇳🇬 pic.twitter.com/XmscczBf42 — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) September 22, 2020

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Ricardinho; Sobral, Vina, Leandro Carvalho e Cléber.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Edílson, Fábio Sanches, David Duarte e Caju; Sandro, Breno e Daniel Bessa; Keko, Rafael Moura e Vinícius Lopes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA RB 4 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 19 de setembro de 2020 Ceará 5 x 1 Brusque 23 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x 30 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Ceará Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 19h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 3 x 3 Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 Goiás 1 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

Próximas partidas