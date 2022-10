Ceará x Goiás: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Equipes voltam a campo nesta quarta-feira (5), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Na luta contra o rebaixamento, o Ceará recebe o Goiás nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar com 31 pontos, o Ceará vem de três derrotas seguidas e conta com o apoio de sua torcida. O Vozão fez promoção e colocou ingressos à venda com valores a partes de R$ 10.

Já o Goiás também vem de uma sequência de quatro partidas sem ganhar. O Esmeraldino perdeu posições na tabela e está na 12ª posição, com 37 pontos. O técnico Jair Ventura não tem problemas no elenco para o duelo desta quarta.

Nos últimos 13 jogos disputados entre as equipes, o Ceará venceu duas vitórias, contra quatro do Goiás, além de sete empates. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável CEARÁ: João Ricardo, Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Victor Luis, Richard, Guilherme Castilho, Fernando Sobral, Mendoza, Erick e Zé Roberto.

Escalação do provável GOIÁS: Tadeu; Maguinho; Lucas Halter, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte.

Desfalques

Ceará

Richard Coelho, suspenso, além de Messias, Rodrigo Lindoso e Matheus Peixoto, no departamento médico, são os desfalques.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Ceará é favorito contra o Goiás nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,68 na vitória do Vozão, $ 3,70 no empate e $ 5,20 caso o Esmeraldino vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,37 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3,05 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se uma das equipes não sofrerá gols, pagando-se $ 2,04 se for o Ceará, e $ 4,20 se for o Goiás.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Arena Castelão – Fortaleza, CE

• Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (árbitro), Alex Ang Ribeiro e Leila Moreira da Cruz (assistentes), Alexandre de Souza Peixoto (quarto árbitro) e Rodrigo D Alonso (AVAR)