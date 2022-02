Ceará x Globo-RN: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

O Ceará enfrenta o Globo nesta quarta-feira (9), na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília), em jogo atrasado da primeira rodada da Copa do Nordeste.

O Vozão aparece na vice-liderança do grupo B com quatro pontos, com uma vitória e um empate no torneio.

Já o Globo, na sexta posição do grupo A com dois pontos, busca a primeira vitória na competição após dois empates.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Abrindo uma sequência de três jogos no Castelão, o Ceará terá os retornos de Messias, Erick e Fernando Sobral, recuperados de Covid-19.

"São três jogos dentro de casa, três jogos que temos condição de vencer. São fortes equipes, o Globo, o Sampaio e o Sport, mas vamos jogar em casa com o nosso torcedor. Estamos preparados para isso, para poder encaminhar (a classificação)", afirmou Maicon sobre o fator casa nos próximos duelos.

Já o Globo, longe da classificação para as semifinais, pode ter força máxima contra o Ceará no Castelão.

Apesar do técnico Romildo Freire adotar o mistério, existe a possibilidade da escalação ser a mesma que empatou com o Botafogo-PB na última rodada da Copa do Nordeste.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Luiz Otávio, Lucas Ribeiro e Victor Luís; Marlon, Richard Coelho e Lima; Mendoza, Zé Roberto e Vina.

Possível escalação do Globo: a André Zuba; Alessandro, Gravatá, Pedro Maia; Victor, Márcio, Ramon (Hudson), Judson, Rômulo; Hiltinho e Hitalo (Chaparral).

DESFALQUES

Ceará:

-

GLOBO:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ceará x Globo será transmitido ao vivo pelo Nordeste FC, na TV fechada, nesta quarta-feira.