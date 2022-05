Ceará x General Caballero: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Ceará e General Cabellero se enfrentam nesta terça-feira (26), na Arena Castelão, a partir das 19h15 (de Brasília), pela quinta rodada do grupo H da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x General Caballero DATA Terça-feira, 17 de maio de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta terça-feira (17), na Arena Castelão.

MAIS INFORMAÇÕES

Líder isolado do Grupo G, com 12 pontos, o Ceará entra em campo querendo manter 100% de aproveitamento na competição.

Além disso, o Vozão quer o triunfo para fcar perto da classificação à próxima fase.

Do outro lado, o General Cabellero é o lanterna do grupo, com apenas um ponto marcado.

O time paraguaio não tem mais chances de se classificar e vai à Arena para "cumprir tabela".

A campanha do Ceará na Copa Sul-Americana 2022

Ceará 2 x 1 Independiente - 5 de abril de 2022

Lagarto 0 x 2 Ceará - 12 de abril de 2022

General Caballero 0 x 2 Ceará - 26 de abril de 2022

Ceará 3 x 0 La Guaira - 3 de maio de 2022

Ceará x General Caballero - 17 de maio de 2022, às 19h15 (de Brasília)

Independiente x Ceará - 25 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GEN. CABALLERO

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional 1 x 2 General Caballero Campeonato Paraguaio 13 de maio de 2022 General Caballero 0 x 3 Sport Ameliano Campeonato Paraguaio 10 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO General Caballero x Guaraní Campeonato Paraguaio 21 de maio de 2022 20h (de Brasília) La Guaira x General Caballero Copa Sul-Americana 25 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 2 Flamengo Brasileirão 14 de maio de 2022 Ceará 2 x 0 Tombense Copa do Brasil 11 de maio de 2022

Próximas partidas