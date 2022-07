Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas da Copa do Brasil

Ceará e Fortaleza entram em campo na noite desta quarta-feira (13), na Arena Castelão, a partir das 20h (de Brasília), em clássico válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor tem a vantagem na disputa, após vencer o duelo de ida por 2 a 0. A partida terá transmissão ao vivo exclusivamente pelo streaming online do Prime Video - veja aqui como acompanhar. Na GOAL, você acompanha o confronto em tempo real.

O Ceará tem a missão de vencer o rival por três gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final, ou por dois para levar a decisão às penalidades.

"A torcida vai comparecer, a festa que sempre fazem. Mostrou isso no jogo da Sul-Americana, o quanto eles são importantes. Como falei, Clássico é muito uma questão de mental. Eles têm o 2 a 0 da primeira partida, mas a gente já mostrou que é capaz. No ano passado, a gente conseguiu fazer também 4 a 0 neles. Tudo é possível. O Clássico está aberto. Eles sabem da nossa força. Que seja um grande jogo e vença o melhor", disse Vina em entrevista ao FutCast.

O Vozão segue sem poder contar com Erick, que se recupera de lesão, terá o reforço de Richardson, que não atuou no fim de semana devido a suspensão.

Já o Fortaleza entra em campo com a vantagem do empate, ou podendo ainda perder por um gol de diferença. O Tricolor não vive um bom momento, pois é o lanterna do Brasileirão, além de ter sofrido uma dura eliminação na Copa Libertadores.

O time de Vojvoda vive ainda a expectativa de perder Yago Pikachu, que está em negociações com um clube japonês, enquanto Tinga, Landázuri e Robson seguem no departamento médico. Por outro lado, Lucas Lima, Juninho Capixaba e Ronald, que não entraram em campo no fim de semana, retornam.

Nos últimos 20 confrontos entre as equipes, o Fortaleza venceu 8 vezes, contra 7 do Ceará, além de 5 empates. Clique aqui e confira o histórico geral desse clássico que possui mais de cem anos de história.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fortaleza: Fernando Miguel, Habraão, Benevenuto, Titi, Pikachu (Vitor Ricardo), Felipe, José Welison, Matheus Vargas, Crispim, Romarinho e Moisés.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo, Michel, Messias, Luiz Otáveio, Victor Luis, Richard Coelho, Lindoso, Lima, Mendoza, Vina e Cléber.

Desfalques da partida

Fortaleza:

Tinga, Landázuri e Robson: lesioandos.

Ceará:

Erick: departamento médico.

Quando é?

JOGO Fortaleza x Ceará DATA Quarta-feira, 13 de julho de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Jorge Bernadi e Lucio Flor (RS)

Quarto árbitro: Luiz Magalhães (CE)

VAR: Daniel Bins (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 0 Palmeiras Brasileirão 10 de julho de 2022 Estudiantes 3 x 0 Fortaleza Copa Libertadores 7 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Fortaleza Brasileirão 17 de julho de 2022 18h (de Brasília) RB Bragantino x Fortaleza Brasileirão 20 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 Ceará Brasileirão 9 de julho de 2022 Ceará 3 x 0 The Strongest Copa Sul-Americana 6 de julho de 2022

Próximas partidas