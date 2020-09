Ceará x Fortaleza: nunca um Clássico-Rei frequentou lugar tão alto no Brasileirão

Mesmo sem torcida, encontro será histórico: dupla jamais se encontrou na elite do Brasileiro em posições tão elevadas da tabela

Os torcedores esperaram muito tempo para ver Ceará e juntos na elite do futebol brasileiro. O reencontro, no ano passado, se deu após 26 temporadas sem que os rivais se cruzassem na Série A. Agora, considerando o momento e a posição na tabela de ambos, entram em campo para uma das principais edições do Clássico-Rei na história da competição, quarta-feira (02/09), às 19h, no Castelão.

Claro, não dá para ignorar a ausência de torcida. Os estádios sem público, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, esvaziam um jogo tão marcado pela festa das arquibancadas. Mas, ainda assim, vale ressaltar o raro lugar que a dupla ocupa na tabela do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza chega para a sétima rodada na sétima posição, com oito pontos, só dois abaixo do terceiro colocado, o . A semana foi de empate contra o , em , e boa vitória em casa contra o , por 3 a 0, numa das principais atuações do time na atual temporada.

Já o Ceará tem um ponto a menos, em 11º, e vem de duas vitórias consecutivas, ganhando de e . Depois do começo sem vitórias, a equipe embalou na hora certa, bem às vésperas do principal jogo.

Os rivais já se enfrentaram três vezes neste ano, e ainda jogarão as finais do , marcadas para 30 de setembro e 21 de outubro. Somadas às duas partidas do nacional, terão em média um jogo por mês daqui até o fim do ano, totalizando sete em 2020.

Ainda que seja só o começo da disputa, nunca um Clássico-Rei valeu por posições tão elevadas numa elite de Campeonato Brasileiro quanto o desta quarta-feira, com os dois times partindo para o duelo entre os onze primeiros colocados do país.

História

No ano passado, quando se encontraram na rodada 14, Ceará e Fortaleza estavam empatados na parte de baixo da tabela, respectivamente nas posições 13 e 14. No segundo turno, na rodada 31, eles seguiam exatamente nos mesmos lugares, travando uma disputa direta contra o rebaixamento - obivamente, ambos permaneceram na Série A.

Antes disso, é preciso voltar ao Brasileiro de 1993. A dupla estava no Grupo C, e abriu a tabela com uma vitória do Ceará por 3 a 1. Quando se viram pelo returno, um mês depois, o Fortaleza era o lanterna da chave, e o Ceará venceu de novo. Ainda que o Vovô tenha feito uma campanha melhor, ambos caíram para a do ano seguinte.

Quarta-feira enfrentaremos mais uma batalha, com a certeza de um grande jogo. Vamos em frente em busca dos nossos objetivos na temporada!

No Brasileiro de 1978, com 74 clubes, o clássico terminou empatado, e o Ceará ainda chegou no chamado grupo dos vencedores, mas não foi à terceira fase e terminou com uma classificação geral parecida com a do Leão, sem chegar entre os 32 finalistas.

Em 1977, o Ceará venceu as duas, tanto na primeira fase quanto na segunda, mas ambos pararam por aí e não ficaram nem entre os 30 primeiros. Um ano antes, em 1976, deu Fortaleza no confronto direto, e o tricolor ainda foi à segunda fase, mas não conseguiu chegar entre os 18 que disputaram a terceira etapa.

Nas três temporadas anteriores, outros três empates, e os clássicos sempre aconteceram pelas fases iniciais, ainda muito distantes dos momentos principais da tabela. A melhor posição do Fortaleza no período foi um 16º lugar em 1974; o Ceará foi 20º em 1973.

Ou seja, ainda que a partida desta semana esteja longe de ser definitiva para as posições finais de alvinegros e tricolores, nunca eles estiveram tão próximos do topo do futebol brasileiro num Clássico-Rei. Como a partida abre a noite desta quarta, uma vitória do Fortaleza coloca o time provisioramente no terceiro lugar, enquanto os três pontos levam o Ceará ao menos ao quinto lugar no momento do apito final. Uma coisa é certa: ao fim da rodada, o vencedor estará nas primeiras posições do Brasileirão.