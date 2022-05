Ceará x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

O Ceará recebe o Flamengo na tarde deste sábado (14), na Arena Castelão, às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime Video.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Flamengo DATA Sábado, 14 de maio de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex And Ribeiro e Daniel Zioelli (SP)

Quarto árbitro: Adriano Carneiro (CE)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime Video, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo deste sábado, na Arena Castelão.

Gilvan de Souza/CR Flamengo

MAIS INFORMAÇÕES

Na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar com apenas 3 pontos marcados, o Ceará quer começar a sua reação no campeonato.

Para isso, o Vozão terá o apoio de sua torcida, além de chegar confiante após garantir classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, após eliminar a Tombense.

O Flamengo, por sua vez, é o 14º colocado do Brasileirão, com 5 pontos marcados.

O Mengão vai em busca do triunfo para não ficar distante dos líderes e, assim como o rival, venceu no meio da semana pela Copa do Brasil e passou de fase.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 0 Tombense Copa do Brasil 11 de maio de 2022 Athletico-PR 1 x 0 Ceará Brasileirão 7 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x General Caballero Copa Sul-Americana 17 de maio de 2022 19h15 (de Brasília) Santos x Ceará Brasileirão 21 de maio de 2022 18h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Altos Copa do Brasil 11de maio de 2022 Flamengo 0 x 1 Botafogo Brasileirão 8 de maio de 2022

Próximas partidas