Ceará x CSA: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

O Ceará enfrenta o CSA neste sábado (5), na Arena Castelão, às 19h45 (de Brasília), pela sétima rodada da Copa do Nordeste.

O Vozão é líder do grupo B com 12 pontos (duas vitórias e três empates), enquanto o CSA aparece na vice-liderança do grupo A, com 11 pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Castelão, o Ceará precisa apenas da vitória para assegurar a classificação às quartas de final de forma antecipada.

Zé Roberto pode retornar ao time titular no lugar de Cléber, mas Iury Castilho, Jael, Richard, Fernando Sobral e Buiú seguem fora.

Do outro lado, o CSA não poderá contar com Igor, por questões contratuais. Assim, o técnico Mozart irá optar pela entrada de Cedric, enquanto o lateral-direito Wellington, suspenso, será substituído por Werley.

Possível escalação do Ceará: João Richardo; Michel, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Lucas Ribeiro; Mendoza, Richardson e Lima; Vina e Zé Roberto.



Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Cedric, Marcel, Werley e Ernandes; Geovane, Gabriel e Marco Túlio; Lucas Barcelos (Felipe Augusto), Osvaldo e Rodrigo Rodrigues.

DESFALQUES

Ceará:

Iury Castilho, Jael, Richard, Fernando Sobral e Buiú: departamento médico

CSA:

Igor: questões contratuais

Wellington: suspenso

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ceará x CSA será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Nordeste FC, no pay-per-view, neste sábado, no Castelão.