Ceará x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste domingo (7), pela 9ª rodada do Brasileirão sub-20; veja como acompanhar na internet

Ceará e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (7), na Cidade do Vozão, a partir das 15h (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da VozãoTV, no YouTube.

Para fechar o primeiro turno da competição, as equipes se enfrentam no Ceará. No duelo, no entanto, os dois times não terão maiores desfalques.

Este será um confronto direto. O Ceará, por sua vez, está na 7ª posição, com 9 pontos, enquanto a Raposa ocupa o 6º lugar, com 10 pontos, no Grupo A.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ceará: Lucas Gualdessi; JV, Guilherme, David Ricardo, Romero; Rubens, Wendell, David; Daniel, Caio Rafael e Tallison.

Possível escalação do Cruzeiro: Rodrigo Bazilio; Mayan, Pedrão, Weverton, Kaiki; Miticov, Ageu e Gui Meira (Robson Bolívia); Japa, Robert e Arielson.

Desfalques da partida

Ceará:

Sem desfalques confirmados

Cruzeiro:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Ceará x Cruzeiro DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Cidade do Vozão - Itaitinga, CE HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raimundo Rodrigues (CE)

Assistentes: Jailson Albano e Camila Ferreira (CE)

Quarto árbitro: Ingrede Santos (CE)

Últimos resultados e próximos jogos

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Ceará Brasileirão Sub-20 30 de julho de 2022 Botafogo 1 x 1 Ceará Brasileirão Sub-20 23 de julho de 2022

Próximas partidas

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 1 São Paulo Brasileirão Sub-20 31 de julho de 2022 Fortaleza 2 x 1 Cruzeiro Brasileirão Sub-20 23 de julho de 2022

