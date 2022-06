Ceará x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão 2022

Jogo acontece neste sábado (4), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Ceará e Coritiba se enfrentam neste sábado (4), na Arena Castelão, a partir das 19h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quando é?

JOGO Ceará x Coritiba DATA Sábado, 4 de junho de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza - SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira - SP

Quarto árbitro: Antonio Magno Lima - CE

VAR: Pablo Ramon Goncalves - RN

Onde vai passar?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, na Arena Castelão.

Informações da partida

Para o confronto na Arena Castelão, o Ceará chega embalado após a importante vitória sobre o rival Fortaleza, que fez a equipe deixar a zona de rebaixamento.

Com 10 pontos conquistados em oito jogos, o Vozão terá novamente Dorival Júnior à beira do gramado, após cumprir suspensão na última rodada, assim como Bruno Pacheco, Geovane e Mendoza voltam a ficar à disposição.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com Richardson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Luiz Otávio com dores.

Já o Coritiba, com 13 pontos, venceu o Botafogo e agora busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão.

O técnico Gustavo Morínigo, que retorna de suspensão, também terá Luciano Castán, Henrique e Alef Manga à disposição. Assim, Guillermo, Marcio Silva e Fabrício Daniel podem deixar o time titular.

Porém, lateral Matheus Alexandre, dores na posterior da coxa direita, é desfalque certo. Natanael e Nathan brigam por uma vaga.

Clayton também pode ser opção no ataque, uma vez que Gamalho, que sentiu uma fisgada na panturrilha direita, está fora.

Prováveis escalações

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richard e Richardson; Lima, Erick e Vina; Cléber.

Coritiba: Alex Muralha; Guillermo (Natanael), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Thonny Anderson (Robinho); Igor Paixão, Clayton (Adrian Martínez) e Alef Manga (Fabrício Daniel).

Desfalques

Ceará

Luiz Otávio: dores.

Léo Rafael e Jael: transição física

Dentinho e Richard: lesionados

Coritiba

Matheus Alexandre: dores na coxa.

Gamalho: fisgada na panturrilha

Últimos resultados e próximos jogos

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 2 Ceará Brasileirão 28 de maio de 2022 Fortaleza 0 x 1 Ceará Brasileirão 1 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Ceará Brasileirão 8 de junho de 2022 19h (de Brasília) Goiás x Ceará Brasileirão 12 de junho de 2022 16h (de Brasília)

Coritiba

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 0 Coritiba Brasileirão 21 de maio de 2022 Coritiba 1 x 0 Botafogo Brasileirão 29 de maio de 2022

Próximas partidas