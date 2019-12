Ceará x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Lutando contra o rebaixamento, Vozão recebe o Timão nesta quarta-feira (4), pelo Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Com objetivos distintos na reta final do Campeonato Brasileiro, Ceará e entram em campo nesta quarta-feira (4), em duelo válido pela 37ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Corinthians DATA Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 LOCAL Castelão - Ceará, BRA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



está confiante com a vaga para a Libertadores 2020 / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CEARÁ

Depois de deixar escapar a oportunidade de se distanciar do risco de rebaixamento, o entra em campo nesta quarta-feira sem Valdo e William, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Desta forma, Argel Fucks deve substituir o zagueiro por Tiago Alves ou Eduardo Brock. Para o lugar do volante, o técnico tem Ricardinho.

Por outro lado, Samuel Xavier retorna de suspensão.

O Ceará aparece na 16ª posição, com 38 pontos. Dois a mais que o , primeiro time que abre o Z-4.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva, Cristovam, João Lucas, Fabinho, Ricardinho, Lima, Felipe Silva, Wescley, Felippe Cardoso e Leandro Carvalho

CORINTHIANS

Sonhando em se classificar para a , o Timão entra em campo pensando apenas na vitória e ainda conta com a torcida dos rivais, que desejam o rebaixamento do Cruzeiro.

Para o confronto, Danilo Avelar ainda é dúvida. Caso não esteja apto, Carlos Augusto deve assumir a vaga.

Após a derrota para o na última rodada, a equipe paulista caiu para a oitava posição, com 53 pontos.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Carlos; Gabriel e Urso; Janderson, Pedrinho e Clayson; Gustagol

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 1 Ceará Brasileirão 28 de novembro Ceará 1 x 1 -PR Brasileirão 30 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ceará Brasileirão 8 de dezembro 16h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 0 Avaí Brasileirão 27 de novembro Atlético-MG 2 x 1 Avaí Brasileirão 1 de dezembro

Próximas partidas