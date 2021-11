Ceará x Corinthians: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Corinthians enfrenta o Ceará nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Corinthians DATA Quinta-feira, 25 de novembro de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Sidmar dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira (CE)

VAR: Leone Carvalho (GO)

Auxiliar VAR: Eduardo Tomaz de Aquino (GO)

ONDE VAI PASSAR?

Trabalho concluído no CT Dr. Joaquim Grava! Foco no compromisso de quinta-feira. ⚽🖤



📹 @FelipeSzpak / Corinthians TV #VaiCorinthians pic.twitter.com/5jDHr3QU7C — Corinthians (@Corinthians) November 23, 2021

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, na Arena Castelão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Santos, o Corinthians volta a campo buscando se manter no G-4 do Brasileirão.

Para o confronto fora de casa, o técnico Sylvinho não poderá contar com Cantillo e Giuliano, machucados, e Roni, suspenso, enquanto Willian, recuperado de lesão muscular na coxa, deve iniciar no banco de reservas.

Do outro lado, o Ceará, com 46 pontos, busca entrar no G-6 do Brasileirão.

Tiago Nunes terá os retornos de João Ricardo, Fabinho e Mendoza, suspensos na última rodada, mas Luiz Otávio, com contusão na perna direita, é tratado como dúvida. Caso não possa atuar, Gabriel Lacerda segue entre os titulares.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Gabriel Pereira, Du Queiroz, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô.

Provável escalação do Ceará: João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Fabinho, Sobral, Lima, Vina, Mendoza, Jael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 Corinthians Brasileirão 18 de novembro de 2021 Corinthians 2 x 0 Santos Brasileirão 21 de novembro de 2021

Próximas partidas

Corinthians x Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Athletico-PR Brasileirão 28 de novembro de 2021 16h (de Brasília) Brasileirão 5 de dezembro de 2021 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 4 Ceará Brasileirão 17 de novembro de 2021 Atlético-GO 1 x 1 Ceará Brasileirão 21 de novembro de 2021

Próximas partidas