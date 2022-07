Ceará x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta sábado (16), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians visita o Ceará neste sábado (16), na Arena Castelão, a partir das 21h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Após ser eliminado pelo seu maior rival na Copa do Brasil, o Ceará volta as suas atenção ao Brasileirão e precisa de atenção, já está na zona de rebaixamento. O Alvinegro está na 17ª posição, com 18 pontos marcados.

Para o duelo deste sábado, o Vozão terá os desfalques de Iury Castilho, suspenso, e Erick, lesionado. Além disso, Victor Luís e Luís Otávio, com problemas físicos, são dúvidas.

Do outro lado, o Corinthians, que avançou às quartas de final da Copa, vai a campo querendo a vitória para dormir na liderança do campeonato. O Timão é o vice-líder, com 29 pontos.

A equipe não terá o técnico Vítor Pereira, suspenso, além de Cantillo, Júnior Moraes e Renato Augusto. Já Fagner, Willian e Maycon podem retornar.

Nos últimos 16 duelos entre as equipes, o Corinthians venceu seis vezes, o Ceará quatro, além de seis empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ceará: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luis, Richardson, Richard Coelho, Vina, Lima, Zé Roberto e Mendoza.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, Raul Gustavo, Gil, Fábio Santos, Du Queiroz, Cantillo, Giuliano, Adson, Piton e Róger Guedes.

Desfalques da partida

Ceará:

Iury Castilho: suspenso.

Erick: lesionado.

Corinthians:

Cantillo, Júnior Moraes e Renato Augusto: departamento médico.

Vítor Pereira: suspenso.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Ceará é favorito contra o Corinthians nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,25 na vitória do Vozão, $ 3 no empate e $ 3,30 caso o Timão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,15 para quem acredita que os dois times irão marcar, e $ 1,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se serão marcados mais de 2,5 gols na partida, pagando-se $ 2,55 caso positivo, e $ 1,45 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Ceará x Corinthians DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael Alves e Tiago Diel (RS)

Quarto árbitro: Luciano Filho (CE)

VAR: Pablo Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Fortaleza Copa do Brasil 13 de julho de 2022 Fluminense 2 x 1 Ceará Brasileirão 9 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Avaí Brasileirão 20 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Juventude x Ceará Brasileirão 24 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 0 Corinthians Copa do Brasil 13 de julho de 2022 Corinthians 1 x 0 Flamengo Brasileirão 10 de julho de 2022

Próximas partidas