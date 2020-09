Ceará x Brusque: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Nesta quarta-feira (23), Vozão busca a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após vencer por 2 a 0 no primeiro jogo, o Ceará entra em campo com vantagem sobre o Brusque nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), pela quarta fase da Copa do . A partida terá transmissão ao vivo no canal TV Verdes Mares (para Ceará), SporTV 2 (exceto para CE), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Ceará x Brusque DATA Quarta-feira, 23 de setembro de 2020 LOCAL Arena Castelão - Ceará HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Ceará

A partida terá transmissão ao vivo na TV Verdes Mares (para Ceará), SporTV 2 (exceto para CE), além do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, o Ceará entra em campo podendo perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de final da .

Para o duelo, o técnico não poderá contar com Rodrigão e Tiago Pagnussat, enquanto Samuel Xavier, que espera o resultado de exames, Klaus e Fabinho, lesionados, são tratados como dúvidas.

Quarta-feira (23/09), às 21h30, entraremos em campo pela @CopadoBrasil, contra o Brusque-SC. No jogo de ida, vencemos por 2 a 0 e trouxemos a vantagem pra casa. Vamos em busca da classificação! #BoraVozão⚫⚪

⠀#CearáSC #Vozão #CopadoBrasil2020 #CSCxBRU pic.twitter.com/UsPD5c4gBZ — Ceará SC🎗 (@CearaSC) September 20, 2020

Já o Brusque sem grandes mudanças na escalação, terá apenas um desfalque: Thiago Alagoano.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Ceará: Prass; Eduardo, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Charles, William Oliveira, Sobral; Vina, Leandro Carvalho, Sobis.

Provável escalação do Brusque: Zé Carlos; Edílson, Ianson, Éverton Alemão, Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Eliomar; Alex Sandro, Marco Antônio, Maurício.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 2 Ceará Copa do Brasil 17 de setembro de 2020 Brusque 1 x 0 Tombense 20 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Volta Redonda x Brusque Série C 27 de setembro de 2020 15h (de Brasília) Brusque x Série C 1 de outubro de 2020 20h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 2 Ceará Copa do Brasil 16 de setembro de 2020 RB 4 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 19 de setembro de 2020

Próximas partidas