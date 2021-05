Ceará x Bolívar: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta quinta-feira (20), pela quinta rodada do grupo C da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em disputa direta pela liderança do grupo C, Ceará e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h15 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana . A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV , no pay-per-view. Na Goal , você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Ceará x Bolívar DATA Quinta-feira, 20 de maio de 2021 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vozão quer o triunfo em casa / Foto: Stephan Eilart/Ceará SC

A Conmebol TV, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (20). Na Goal , o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CEARÁ

Em casa, o Ceará quer se impor diante de seu maior rival no grupo para ficar perto da classificação à próxima fase. O Vozão tem desfalques para o duelo desta quinta-feira: Fabinho, Jacaré, William Oliveira, Vizeu e Felipe Silva seguem se recuperando de lesões.

Provável escalação do Ceará: Richard, Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Charles, Oliveira, Vina, Lima, Mendoza e Cléber.

BOLÍVAR

Já o Bolívar, empatado com a equipe brasileira na pontuação, também vai em busca do triunfo que o deixaria perto da fase eliminatória da Sul-Americana.

Provável escalação do Bolívar: Cordano, Bejarano, Guitián, Quinteros, Fernández, Granell, Justiniano, Córtez, Saavedra, Sadiku e Rey.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 5 x 2 Atlético-CR Campeonato Cearense 17 de maio de 2021 Ceará 0 x 2 Fortaleza Campeonato Cearense 15 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Jorge Wilstermann Copa Sul-Americana 27 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) Ceará x Grêmio Campeonato Brasileiro 30 de maio de 2021 16h (de Brasília)

BOLÍVAR

JOGO CAMPEONATO DATA Bolívar 2 x 2 Jorge Wilstermann Copa Sul-Americana 12 de maio de 2021 San José 0 x 5 Bolívar Campeonato Boliviano 8 de maio de 2021

Próximas partidas