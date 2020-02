Ceará x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo de gigantes da região será disputado neste sábado (15), pela quarta rodada da Copa do Nordeste

Não, não se engane, a Série A do Brasileirão ainda não começou. Quando Ceará e forem a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), os rivais estarão jogando pela quarta rodada da primeira fase da , no Castelão.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o serviço por um mês grátis!

A partida terá transmissão ao vivo do SBT (BA e CE), na TV aberta, no YouTube, de graça, para todo o , e pela LiveFC, serviço de streaming com todos os jogos da competição.

Mais times

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Bahia DATA Sábado, 15 de fevereiro de 2020 LOCAL Castelão - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Stephan Eilert / cearasc.com

O duelo será transmissão do SBT, para os estados de Bahia e Ceará, na TV aberta. O jogo pode ser assistido ao vivo na internet pelo Youtube, gratuitamente, para todo o Brasil, e na LiveFC, serviço de assinatura que transmite todos os jogos da Copa do Nordeste.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ceará

Sétimo colocado do Grupo B da Copa do Nordeste, o Ceará ainda está invicto na competição: em três jogos, conquistou três empates. Os resultados fracos levaram a diretoria a demitir Argel Fucks e trazer Enderson Moreira, treinador da equipe nos melhores momentos do em 2019, de volta.

No primeiro jogo de Enderson, o Ceará conseguiu jogar bem, bater o -PA e se classificar para a próxima fase da . Assim, a tendência é que o comandante mantenha a mesma equipe.

Sem nenhum problema para escalar seus titulares, o Ceará não terá dois de seus reservas: o zagueiro Tiago Pagnussat e o atacante Rogério, com contrato com o Bahia, não podem jogar.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus e Bruno Pacheco; Charles, W. Oliveira, Fernando Sobral e Felipe Baxola; Leandro Carvalho (Bergson ou Vinícius) e Rafael Sóbis

Bahia

Depois da eliminação no clube na Copa do Brasil, o Nordestão (e a Sul-Americana) se tornaram muito mais importantes para o ano do Tricolor de Aço, já que tais competições são a chance do Bahia levantarem um título na temporada.

Enquanto o clube ainda busca reforços e parece estar próximo de anunciar Rodriguinho, ex- , o treinador Roger Machado deve escalar o que tem de melhor para tentar continuar espantando a má fase, depois de vitória tranquila na Copa Sul-Americana, por 3 a 0, sobre o Nacional/PAR.

Sem Fernandão, liberado para acompanhar o nascimento da filha, o clube terá um reforço no banco de reservas: o atacante Saldanha, do sub-23, será relacionado pela primeira vez para a equipe de Roger Machado.

Provável escalação do Bahia: Anderson; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore e Flávio; Élber, Clayson e Rossi (Daniel); Gilberto

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 0 x 0 Ceará Copa do Nordeste 08 de fevereiro Bragantino-PA 1 x 2 Ceará Copa do Brasil 12 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Ceará Copa do Brasil 19 de fevereiro 21h30 (de Brasília) Ceará x Caucaia 22 de fevereiro 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Jacobina 1 x 3 Bahia 9 de fevereiro Bahia 3 x 0 Nacional/PAR 12 de fevereiro

Próximas partidas