Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida é válida pela grande decisão da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na TV e na internet

A chega à sua grande decisão com um clássico regional que promete ser agitado: Ceará e fazem, neste sábado (1), às 16h (de Brasília), em Pituaçu, o jogo de ida da final da competição. O jogo será transmitido pelo SBT Nordeste na TV aberta, pelo Fox Sports na TV fechada, no canal do Youtube da Copa do Nordeste, e na plataforma de streaming LiveFc.com. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Bahia DATA Sábado, 1 de agosto de 2020 LOCAL PItuaçu (BA) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Torcedor poderá acompanhar a partida na TV e na internet (Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia)

O jogo será transmitido pelo SBT Nordeste na TV aberta, pelo Fox Sports na TV fechada, no canal do Youtube da Copa do Nordeste, e na plataforma de streaming LiveFc.com. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto na Copa do Nordeste após bater o rival , o Ceará chega com a confiança em alta para a decisão. O técnico Guto Ferreira terá praticamente todo o elenco à disposição, no entanto, não poderá contar com o zagueiro Tiago Pagnussat devido a cláusula contratual com o Bahia.

Já o Bahia, que eliminou o Confiança na semifinal, tem apenas uma dúvida para a partida: Gilberto. O atacante ainda se recupera de lesão e é dúvida para a partida.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Eduardo Brock, Klaus, Bruno Pacheco, Charles, Fabinho, Vinicius, Fernando Sobral, Cléber e Rick.

Provável escalação do Bahia: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba, Flávio, Gregore, Rodriguinho, Clayson, Fernandão e Élber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Fortaleza Copa do Nordeste 29 de julho de 2020 Ceará 1 x 0 Copa do Nordeste 25 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Ceará Copa do Nordeste 4 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Jacuipense 0 x 2 Bahia 30 de julho de 2020 Bahia 1 x 0 Confiança Copa do Nordeste 29 de julho de 2020

Próximas partidas