Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (23), pela quinta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e reeditam a final da neste domingo (23), às 20h (de Brasília), no Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Ceará x Bahia DATA Domingo, 23 de agosto de 2020 LOCAL Castelão - Ceará HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Ceará

A partida terá transmissão ao vivo na TNT e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado pelo no meio da semana, o Ceará busca a primeira vitória no Brasileirão (três derrotas e um empate) para subir na tabela de classificação. Atualmente, o aparece em 19º lugar, com apenas um ponto, enquanto o Bahia é o quarto colocado, com sete (duas vitórias e um empate).

Para o duelo, o Ceará poderá contar com Vinícius e Tiago Pagnussat, enquanto Charles, Klaus e Rodrigão, lesionados, são baixas.

Já o Bahia não terá Douglas machucado. Anderson será o seu substituto. Nino Paraíba e Juninho Capixaba, poupados na última rodada, retornam.

: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Ricardinho e Fernando Sobral; Lima, Mateus Gonçalves e Cléber.

Provável escalação do Bahia: Anderson, Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Rodriguinho; Rossi, Élber e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Ceará Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 Ceará 0 x 3 Vasco Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ceará Copa do 26 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília) x Ceará Campeonato Brasileiro 30 de agosto de 2020 18h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 1 x 1 Bahia Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020

Próximas partidas