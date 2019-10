Ceará x Avaí: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Em duelo direto para fugir do Z-4, equipes entram em campo neste sábado (12); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro, o Ceará recebe o Avaí na tarde deste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela 25ª rodada do torneio nacional. O confronto terá transmissão ao vivo na Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Avaí DATA Domingo, 13 de outubro LOCAL Castelão - Ceará, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação Ceará)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CEARÁ

Ocupando a 17ª posição do Brasileirão, o Ceará entra em campo pensando apenas na vitória contra o no duelo direto contra o rebaixamento.

O técnico Adílson Batista não poderá contar com Valdo e William Oliveira, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Lucas; Leandro Carvalho, Fabinho, Ricardinho, Lima; Thiago Galhardo; Felippe Cardoso

AVAÍ

Após a confirmação da saída de Alberto Valentim para assumir o comando do , o Avaí entra em campo na 19ª posição, com 17 pontos e afundado no Z-4.

"Foi um período muito intenso, de muita entrega e trabalho. Muito aprendizado e não poderia ser diferente. Eu estou deixando o clube, mas pode acreditar que o Avaí faz parte da minha vida. Do carinho que tenho por todos. Conhecia o Avaí de longe, com uma fama totalmente diferente do que vocês deixaram. Um time organizado, muita saúde financeira, com pessoas maravilhosas que trabalham hoje aqui. Falei ontem no fim do jogo que o Avaí está vivo sim. Não será fácil a permanência, mas vou torcer muito para que continue", disse Valentim.

O auxiliar técnico Evando, assume interinamente o comando do time.

Alberto Valentim não é mais técnico do Avaí. O clube agradece o trabalho destes 15 jogos à frente do Leão.



Foto: André Palma Ribeiro/Avaí F.C. pic.twitter.com/MjAqcLfBOj — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 11 de outubro de 2019

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Léo, Thalheimer, Betão, Fernandes; Barbosa, Mosquera, Franco; Paulista, Brenner, Paulo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 1 Brasileirão 6 de outubro 2 x 1 Ceará Brasileirão 9 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ceará Brasileirão 17 de outubro 19h15 (de Brasília) x Ceará Brasileirão 21 de outubro 19h30 (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 3 x 1 Avaí Brasileirão 6 de outubro Avaí 0 x 0 Brasileirão 10 de outubro

Próximas partidas