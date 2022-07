Ceará x Avaí: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta terça-feira (19), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Ceará e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (19), na Arena Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Ceará buscou a recuperação no Brasileirão ao bater o Corinthians por 3 a 1 na última rodada, e agora mira a segunda vitória consecutiva para se afastar da zona de rebaixamento.

Cléber, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deve ser substituído por Zé Roberto.

Do outro lado, o Avaí, também com 21 pontos, vem de vitória sobre o Santos por 1 a 0.

Para o confronto, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com Cortez e Raniele, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Arthur Chaves, Morato, Muriqui, Rômulo, no departamento médico.

"Não lamento ausências, com certeza vai gerar oportunidade para outros jogadores. Hoje, os jogadores entraram muito bem. O campeonato tem 38 rodadas e isso vai acontecer em outros momentos. Eu gostaria de jogar sempre com todos à disposição. Mas não é possível. Não lamento ausências e tenho muita confiança nos jogadores. Trabalho para dar condição de igualdade para todo mundo nos treinamentos. Não tenho dúvida que quem entrar vai ir bem", afirmou o treinador.

Em 27 jogos disputados entre as equipes, são 12 vitórias para o Avaí, contra sete do Vozão, além de oito empates. No último confronto, válido pelo Brasileirão de 2019, o Ceará venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard, Richardson e Vina; Lima, Zé Roberto e Steven Mendoza.

Possível escalação do Avaí: Vladimir; Kevin, Rafael Vaz, Bressan, Arthur; Jean Cléber, Bruno Silva e Eduardo; Renato, Bissoli e Pottker.

Desfalques da partida

Ceará:

Cléber: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Avaí:

Cortez e Raniele: suspensos (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO Ceará x Avaí DATA Terça-feira, 19 de julho de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (RN)

Quarto árbitro: Alexandre de Souza Peixoto (CE)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Ceará

14 de julho de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Fortaleza Copa do Brasil Ceará 3 x 1 Corinthians Brasileirão 17 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Ceará Brasileirão 24 de julho de 2022 16h (de Brasília) Ceará x Palmeiras Brasileirão 30 de julho de 2022 16h30 (de Brasília)

Avaí

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 4 x 0 Avaí Brasileirão 9 de julho de 2022 Avaí 1 x 0 Santos Brasileirão 16 de julho de 2022

Próximas partidas