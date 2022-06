Ceará x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo acontece nesta quarta-feira (15), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceará e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão, a partir das 19h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão 2022. A partida terá transmissão ao vivo ao vivo do streaming do SporTV e do Premiere, na TV fechada, além de suas respectivas plataformas de streaming online (Globoplay e Premiere Play).

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Ceará x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 15 de junho de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Fabrini Costa (SP)

Quarto árbitro: Luiz Cesar Magalhães (CE)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Informações da partida

O Ceará quer mudar as estatísticas no campeonato, já que é o clube com pior aproveitamento como mandante: apenas 17% (2 pontos conquistados em quatro jogos). O Vozão, agora treinado por Marquinhos Santos, quer reescrever a sua história na competição, mas perdeu João Ricardo e Bruno Pacheco para o duelo na Arena Castelão, pois a dupla está suspensa.

O Atlético-MG, por sua vez, entra em campo nesta quarta-feira pressionado, pois não vence há três rodadas (dois empates e uma derrota), além de ainda não ter conseguido repetir em campo as grandes atuações que acabaram em título na temporada anterior. O Alvinegro conta com os retorno de Nathan e Vargas, mas não terá Allan e Jair, suspensos.

Apesar do momento, o Galo não pretende trocar de treinador. "Não pensamos em substituição nesse momento, pensamos sim em trabalhar de forma silenciosa. A cada momento de oscilação, de dificuldade, ficar substituído os profissionais... Bom, é mais do mesmo. E a gente vai trabalhar aqui do contrário. Para recuperar o bom desempenho e resultados. Se tivermos algum tipo de identificação de que o trabalho não irá seguir em alto nível, iremos reunir a diretoria, avaliar, e terá tomada de decisão. Neste momento não. Nos reunimos sempre, com comissão técnica, para corrigir o que está sendo bom. Na intenção de apoio e continuidade de trabalho", disse o diretor de futebol, Rodrigo Caetano.

Prováveis escalações

Ceará: Vinicius Machado, Michel, Messias, Gustavo Lacerda, Victor Luís, Fernando Sobral, Richard, Richardson, Vina, Mendoza e Cléber.

Atlético-MG: Everson, Guga, Réver, Alonso, Arana, Otávio, Rubens, Nacho, Keno, Hulk e Sávio. .

Desfalques

Ceará

João Ricardo e Bruno Pacheco: suspensos

Luiz Otávio, Lucas Ribeiro, Lima, Dentinho e João Victor: lesionados.

Atlético-MG

Allan e Jair: suspensos.

Zaracho e Dodô: departamento médico.

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 1 Santos Brasileirão 11 de junho de 2022 Fluminense 5 x 3 Atlético-MG Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Flamengo Brasileirão 19 de junho de 2022 16h (de Brasília) Atlético-MG x Flamengo Copa do Brasil 22 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 1 Ceará Brasileirão 12 de junho de 2022 América-MG 0 x 2 Ceará Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas