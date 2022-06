Ceará x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (26), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Ceará e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (26), na Arena Castelão, a partir das 18h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Buscando a primeira vitória na Arena Castelão no Brasileirão (três empates e duas derrotas), o Ceará ainda visa quebrar o jejum de sete anos sem vencer os goianos. A última vitória foi na Série B de 2015.

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos não poderá contar com Léo Rafael, Dentinho e Richard, lesionados.

Do outro lado, o Atlético-GO, também com 16 pontos, deve ter duas mudanças na equipe titular. Diego Churín retorna no lugar de Luiz Fernando, enquanto Edson Fernando deve assumir a posição de Baralhas, suspenso com três cartões amarelos.

Prováveis escalações

Possível escalação do CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard, Richardson e Fernando Sobral; Vina, Lima e Cléber.

Possível escalação do ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon e Jefferson; Edson Fernando, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Churín e Airton.

Desfalques da partida

Ceará:

Léo Rafael, Dentinho e Richard: lesionados.

Atlético-GO:

Baralhas: suspenso (terceiro cartão amarelo)

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Ceará é favorito contra o Atlético-GO nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,00 na vitória do Vozão, $ 3,25 no empate e $ 4,10 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular é aposta sobre quem marcará primeiro. Paga-se $ 1.63 para quem apostar no Ceará e $ 2.66 para quem apostar no Dragão. Há também a possibilidade de apostar no total de escantio Neste caso, paga-se $ 1,83 para mais de 10,5 e $1,83 para menos de 10.5.

Quando é?

JOGO Ceará x Atlético-GO DATA Domingo, 26 de junho de 2022 LOCAL Arena Castelão - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques das Flores - SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Daniel Paulo Ziolli - SP

Quarto árbitro: Adriano Barros Carneiro - CE

VAR: Wagner Reway - PB

Últimos resultados e próximos jogos

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 0 x 0 Ceará Brasileirão 18 de junho de 2022 Fortaleza 2 x 0 Ceará Copa do Brasil 23 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO The Strongest x Ceará Copa Sul-Americana 29 de junho de 2022 19h15 (de Brasília) Ceará x Internacional Brasileirão 2 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 3 x 1 Juventude Brasileirão 19 de junho de 2022 Atlético-GO 0 x 0 Goiás Copa do Brasil 22 de junho de 2022

Próximas partidas