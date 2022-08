Ceará x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (27), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Ceará e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (27), na Arena Castelão, a partir das 21h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Eliminado da Copa Sul-Americana e sem vencer há cinco jogos no Brasileirão (três derrotas e dois empates), o Ceará entra em campo pressionado. Flertando na zona de rebaixamento, o Vozão soma 26 pontos, dois a menos que o Avaí, que abre o Z-4.

Apesar de ter anunciado Lucho González como novo treinador, a equipe será comandada interino Juca Antonello neste sábado.

A equipe terá o retorno de Nino Paraíba, que cumpriu suspensão na última rodada, mas Diego Rigonato, Rodrigo Lindoso e Cléber seguem fora.

Do outro lado, o Athletico-PR, que empatou com o América-MG por 1 a 1 na última rodada, deve ter em campo um time misto já visando o duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras, na próxima terça-feira (30).

"O Ceará também é um jogo importante. Vamos analisar, ver se vamos levar uma equipe um pouco diferente. Nós tínhamos planejados uma coisa se ganhássemos, não ganhamos. Temos que ver se vamos fazer uma mudança de rota", afirmou Felipão.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 10 vitórias, contra cinco do Ceará, além de sete empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Furacão venceu por 1 a 0 na Arena da Baixada.

Prováveis escalações

Possível escalação do CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard e Guilherme Castilho; Vásquez, Vina e Mendoza; Matheus Peixoto.

Possível escalação do ATHLETICO-PR: Bento, Orejuela, Matheus Felipe, Nico e Pedrinho; Erick, Alex Santana e Vitor Bueno; Rômulo, Vitinho e Vitor Roque.

Desfalques da partida

Ceará:

Diego Rigonato, Rodrigo Lindoso e Cléber: departamento médico.

Athletico-PR:

Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino: departamento médico.

Quando é?