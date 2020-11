Ceará x Sport: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (8), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e Sport entram em campo neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Sport DATA Domingo, 8 de novembro de 2020 LOCAL Castelão - HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Divulgação Ceará

A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado após eliminar o e avançar na Copa do Brasil, o Ceará entra em campo com pelo menos três desfalques neste domingo (8).

O técnico Guto Ferreira não terá Fabinho e Leandro Carvalho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Luiz Otávio, expulso no empate com o na última rodada.

Já o Sport ganhou três dúvidas à véspera do confronto: Leandro Barcia, Marcão e Raul Prata. Enquanto a esposa de Barcia testou positivo para a Covid-19, os outros dois atletas estão com dores e podem virar desfalques.

"Barcia vai ser reavaliado, porque ele não teve nenhum sintoma. Marcão sentiu uma lesão muscular e Raul Prata sofreu uma pancada no joelho, eles vão fazer exame no sábado de manhã. Tudo vai ser definido antes da viagem.", disse o médico do clube, Leonardo Monteiro.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass, Eduardo, Tiago, Eduardo Brock e Bruno Pacheco; Pedro Naressi, Charles e Vina; Fernando Sobral, Léo Chú e Cléber.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Ewerthon, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares (Sander ou Luciano Juba); Márcio Araújo, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Hernane (Mikael) e Marquinhos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020 Sport 1 x 0 Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília) Sport x Campeonato Brasileiro 23 de novembro de 2020 20h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020 Ceará 1 x 0 Santos Copa do 4 de novembro de 2020

Próximas partidas