Ceará x Santos: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (18), pela 21ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos enfrenta o Ceará neste sábado (18), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada. Na Goal, você acompanha em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Santos DATA Sábado, 18 de setembro de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Alexandre de Souza (CE)

VAR: Rafael Traci (SC)

Assistente VAR: Helton Nunes (SC)



Foto: Divulgação Santos

A TNT, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Eliminado da Copa do Brasil, o Santos volta as atenções para o Brasileirão de olho na recuperação e nos três pontos para se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Fabio Carille deve promover algumas mudanças na equipe titular, já que não poderá contar comCarlos Sánchez, com entorse no tornozelo direito, e Lucas Braga, suspenso.

Do outro lado, o Ceará, com 24 pontos, também entra em campo pressionado pela vitória.

Provável escalação do Ceará: Richard; Gabriel Dias (Fabinho), Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Sobral, Marlon, Vina, Lima, Erick, Jael.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Pará, Camacho, Jean Mota e Felipe Jonatan; Marinho, Léo Baptistão e Marcos Guilherme.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGOS CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Bahia Brasileirão 12 de setembro de 2021 Santos 0 x 1 Athletico-PR Copa do Brasil 15 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Santos Brasileirão 26 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Santos x Fluminense Brasileirão 3 de outubro de 2021 18h15 (de Brasília)

CEARÁ

JOGOS CAMPEONATO DATA América-MG 2 x 0 Ceará Brasileirão 29 de setembro de 2021 Grêmio 2 x 0 Ceará Brasileirão 12 de setembro de 2021

Próximas partidas