Ceará quer Mateus Vital por empréstimo; Corinthians prioriza venda

Corinthians visa ter compensação com uma possível saída de Vital

O Ceará tem interesse em contar com Mateus Vital para a sequência da temporada. O meio-campista voltou ao Corinthians depois de um empréstimo de um ano ao Panathinaikos, da Grécia.

Apesar do interesse, ainda não existe uma negociação. Como soube a GOAL, o Corinthians pretende fazer negócio em definitivo com Mateus Vital, enquanto o Ceará gostaria de contar com o jogador de 24 anos por empréstimo.

No momento, nenhum clube demonstrou interesse em contratar Mateus Vital de forma definitiva. O Corinthians não deve liberar o jogador se for por empréstimo, tendo em vista que o contrato do meia vai até o final de 2023.

O desejo do Timão é encontrar algum tipo de compensação por Mateus Vital, seja com uma negociação em dinheiro ou com direito a porcentagem de uma futura venda. O Grêmio sondou a situação do jogador, mas as conversas não avançaram.

O meio-campista, inclusive, está em uma rotina normal de treinamentos dentro do CT Joaquim Grava e pode ser utilizado por Vítor Pereira, já que está no BID da CBF.

Mateus Vital foi emprestado ao Panathinaikos em agosto de 2021. Em sua temporada na Grécia, Mateus Vital disputou 40 jogos, sendo 17 como titular e 23 saindo do banco, e foi campeão da Copa local. Anotou três gols e produziu uma assistência.