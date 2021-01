Ceará x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (7), pela 28ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a quarta vitória consecutiva, o visita o Ceará nesta quinta-feira (7), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando AQUI!

QUANDO SERÁ?

JOGO Ceará x Internacional DATA Quinta-feira, 7 de janeiro de 2021 LOCAL Castelão - , BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha (BA) e Felipe Alan Costa (MG)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira (CE)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistentes VAR: Lucas Paulo Torezin (PR) e Jefferson Cleiton Piva (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Colorados buscam uma vitória fora de casa / Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo na TNT e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 47 pontos e embalado com três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Internacional entra em campo sem Thiago Galhardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Yuri Alberto deve ser o seu substituto, enquanto Marcelo Lomba e Rodrigo Moledo retornam ao time titular.

Bom dia, torcida colorada! Estamos no gramado para o último treino antes do confronto com o Ceará. #VamoInter pic.twitter.com/vPWoe8yNf4 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 6, 2021

Já o Ceará, com 36 pontos, chega para o duelo após empatar com o em 1 a 1 na última rodada.

Para o confronto, o técnico Guto Ferreira terá os retornos de Richard, Ricardinho e Léo Chú.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Praxedes e Patrick; Caio Vidal e Yuri Alberto.

Provável escalação do Ceará: Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, Naressi, Vina; Sobral, Léo Chú e Cléber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020 1 x 2 Internacional Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 18h15 (de Brasília) Internacioal x Fortaleza Campeonato Brasileiro 17 de janeiro de 2021 20h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020 Santos 1 x 1 Ceará Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas