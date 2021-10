Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), pela 24ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional enfrenta o Ceará nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Internacional DATA Quarta-feira, 6 de outubro de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu (PR) e Sidmar dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Luciano da Silva (CE)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Auxiliar: Amanda Pinto (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, às 19h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em busca da recuperação após ter perdido a invencibilidade de nove jogos contra o Galo na última rodada do Brasileirão, o Internacional entrará em campo com dois desfalques importantes: Cuesta, suspenso, e Edenilson, com a seleção brasileira.

Para a vaga do argentino, o técnico Diego Aguirre tem como opções Gabriel Mercado, Kaique Rocha, Zé Gabriel e Lucas Ribeiro.

Já para a vaga de Edenilson, Mauricio, Gabriel Boschilia e Caio Vidal disputam por uma chance no time titular.

Do outro lado, o Ceará, que venceu a Chapecoense na última rodada, busca se afastar do risco de rebaixamento.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Kaique Rocha (Gabriel Mercado) e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Mauricio (Boschilia ou Caio Vidal), Patrick e Taison; Yuri Alberto.

Provável escalação do Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Kelvyn, Geovane, Vina e Fernando Sobral; Rick e Jael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 Bahia Brasileirão 26 de setembro de 2021 Atlético-MG 1 x 0 Internacional Brasileirão 4 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Chapecoense Brasileirão 10 de outubro de 2021 11h (de Brasília) Internacional x América-MG Brasileirão 13 de outubro de 2021 19h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 Santos Brasileirão 19 de setembro de 2021 Ceará 1 x 0 Chapecoense Brasileirão 25 de setembro de 2021

Próximas partidas