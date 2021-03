Ceará x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico-Rei será disputado neste sábado (20), pela quarta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo nas TVs Aratu, Borborema, Ponta Verde, Difusora, Tambaú, Cidade Verde e Jangadeiro, na TV aberta, na Fox Sports, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Quer ver todos os jogos da Copa do Nordeste? Clique aqui e teste grátis o Directv GO!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Fortaleza DATA Sábado, 20 de março de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib Moraes (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira (PI) e Márcio Iglésias (PI)

Quarto árbitro: Luciano da Silva (CE)

ONDE VAI PASSAR?



Ceará busca a segunda vitória na Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Ceará

As TVs Aratu, Borborema, Ponta Verde, Difusora, Tambaú, Cidade Verde e Jangadeiro, na TV aberta, a Fox Sports, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (20), às 16h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

Semana de clássico é diferente! 👊🏁



No próximo sábado, 20/03, enfrentaremos o rival, às 16h, na Arena Vozão. A partida terá transmissão no @NordesteFC__, SBT e Fox Sports. BORA, CEARÁ! ⚫⚪

⠀#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/v3bTR69WJi — Ceará Sporting Club (@CearaSC) March 19, 2021

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo A, com cinco pontos, o Ceará busca mais uma vitória diante do seu rival, tendo o retrospecto histórico ao seu lado.

Em 587 jogos disputados, foram 202 triunfos para o Vozão, 208 empates e 177 vitórias para o Fortaleza.

Comemorando um ano no comando da equipe, o técnico Guto Ferreira busca conquistar novamente a Copa do Nordeste de forma invicta.

Em entrevista exclusiva à Goal, o técnico destacou a importância do título da Copa do Nordeste, atualmente ficando atrás apenas do Campeonato Brasileiro.

"É um título importante. Não é mais importante do que o Campeonato Brasileiro, mas é um título importante para o primeiro semestre. Hoje o jogador nordestino não tem necessidade de descer para São Paulo ou Rio para tentar uma promoção maior. Até porque as equipes do Nordeste estão se divulgando mais. Como dizemos aqui: esses tambores do Nordeste estão ecoando de uma maneira muito alta.", disse.

Do outro lado, o Fortaleza, líder do grupo B, com sete pontos, chega embalado após eliminar o Caxias na Copa do Brasil e garantir a classificação para a segunda fase.

Tendo agora o desafio de encontrar a melhor formação para o Clássico-Rei, o técnico Enderson Moreira explicou como será a escolha dos titulares.

"Não temos tempo nenhum de treinamento até o clássico, precisamos ver os outros jogadores recuperados, quem estará nas melhores condições para a gente fazer um jogo bom. É um jogo muito importante para nós. Vamos avaliar, temos jogadores com problemas físicos, muitos jogadores importantes ficaram em Fortaleza e vamos aguardar nas próximas horas a definição", apontou.

Provável escalação do Ceará: Richard, Eduardo, Klaus, Gabriel Lacerda, Kelvyn; Pedro Naressi, William Oliveira; Marlon, Wescley, Saulo Mineiro; Felipe Vizeu.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Quintero e Bruno Melo; Matheus Jussa, Pablo e Luiz Henrique; Igor Torres, David e Wellington Paulista.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

O Ceará, com cinco pontos no grupo A, contabiliza dois empates e uma vitória na Copa do Nordeste. Aproveitamento de 55.6%.

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

JOGOS DO FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE

Já o Fortaleza é líder do grupo B, com sete pontos conquistados. Até o momento, registra duas vitórias e um empate.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviário 2 x 1 Ceará Campeonato Cearense 10 de março de 2021 Altos 0 x 0 Ceará Copa do Nordeste 13 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-PB x Ceará Copa do Nordeste 25 de março de 2021 21h (de Brasília) Ceará x CSA Copa do Nordeste 10 de abil de 2021 17h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Treze Copa do Nordeste 13 de março de 2021 Caxias 0 x 1 Fortaleza Copa do Brasil 17 de março de 2021

Próximas partidas