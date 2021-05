Ceará x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes entram em campo neste sábado (15), pela sexta rodada do Campeonato Cearense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado (15), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo na TV Jangadeiro (SBT), na TV aberta. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Ceará x Fortaleza DATA Sábado, 15 de maio de 2021 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A TV Jangadeiro, na TV aberta, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (15). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a goleada aplicada sobre o Cratos por 6 a 1, o Fortaleza ocupa a vice-liderança do Campeonato Cearense, enquanto o Ceará, com três vitórias seguidas no estadual, busca colcar nos líderes.

Bruno Pacheco, lateral do Vozão, destacou a importância de vencer o Clássico-Rei.

"A gente sabe da importância de jogar o Clássico e vencer, a questão da confiança é importante para nós e para os torcedores. A gente tem que encarar como se fosse final e buscar a vitória, ainda mais pela nossa equipe. Se quer buscar coisas grandes, nesses jogos temos que propor o jogo e buscar a vitória. Tem sim um clima diferente. Da mesma forma que eles querem ganhar da gente, queremos ganhar deles", afirmou.

Provável escalação do Ceará: João Ricardo, Buiú, Klaus, Jordan, Kelvyn, Charles, Fernando Sobral, Jorginho, Marlon, Jael, Yony González e Rick.

Provável escalação do Fortaleza:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Icasa 0 x 1 Ceará Campeonato Cearense 12 de maio de 2021 Ceará 0 x 0 Arsenal Sarandí Copa Sul-Americana 12 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Atlético-CE Campeonato Cearense 17 de maio de 2021 15h30 (de Brasília) Ceará x Bolívar Copa Sul-Americana 20 de maio de 2021 19h15 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 0 Ferroviário Campeonato Cearense 9 de maio de 2021 Crato 1 x 6 Fortaleza Campeonato Cearense 13 de maio de 2021

Próximas partidas