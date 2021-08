Ceará x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo na Globo (para RJ, CE, MG, AP, RR, AC, RO, AM, PA, PI, RN, PB, SE, TO, ES, RS, PR e DF), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

O jogo, que será disputado na Arena Castelão, no Ceará, terá arbitragem de Leandro Pedro Vuaden, do Rio Grande do Sul, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza.

Embalado com a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão buscando emplacar a segunda vitória consecutiva no torneio.

Já o Ceará vem de derrota para o Corinthians e estacionou nos 23 pontos.

Para o duelo em casa, o técnico Guto Ferreira pode mudar a escalação com Naressi, Kelvyn, Rick e Airton nos lugares de Marlon, Jorginho, Mendoza e Cléber.

Jogo: Ceará x Flamengo

Quando e que horas? Domingo, 22 de agosto de 2021, às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Castelão - Fortaleza, CE

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Isla, Léo Pereira, Bruno Viana e Filipe Luis; João Gomes, Diego, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Michael e Gabriel.

Provável escalação do Ceará: Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Sobral, Naressi; Kelvyn, Lima, Rick; Airton.



Fla busca entrar no G-4 do Brasileirão / Foto: Alexandre Vidal - Divulgação Flamengo

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Sport Brasileirão 15 de agosto de 2021 Flamengo 5 x 1 Olimpia Libertadores 18 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Flamengo Copa do Brasil 25 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Santos x Flamengo Brasileirão 28 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 Atlético-GO Brasileirão 8 de agosto de 2021 Corinthians 3 x 1 Ceará Brasileirão 15 de agosto de 2021

Próximas partidas