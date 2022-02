Ceará e Dentinho discutem tempo de contrato e ficam perto de acordo

O Ceará conversa com o atacante Dentinho sobre um possível acordo no mercado da bola. As tratativas estão avançadas, e as partes discutem apenas alguns detalhes para que haja o anúncio oficial da contratação do atleta de 33 anos.

A GOAL apurou que o jogador e o clube ajustam questões envolvendo o tempo de contrato. A princípio, o atleta gostaria de assinar um compromisso mais longo, com três anos de duração no mínimo. Em contrapartida, os cearenses desejam um vínculo menor, com apenas uma temporada de duração.

Os detalhes financeiros já estão resolvidos. Dentinho e Ceará têm um acordo em relação ao valor do salário, premiação, luvas e bônus, restando apenas questões de tempo de contrato.

Antes de ficar perto de um acordo com o Ceará no mercado da bola, Dentinho foi oferecido ao São Paulo. Os paulistas, entretanto, descartaram a sua contratação após colherem informações sobre o atleta. Ele também foi sugerido ao Corinthians, que não se empolgou com o seu retorno após 11 anos.

Cruzeiro e Fortaleza fizeram consulta por Dentinho. Contudo, não chegaram a apresentar oferta pela contratação do atacante de 33 anos.

O jogador deixou o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no fim de 2021 e já havia colocado o retorno ao Brasil como prioridade. A sua intenção é ficar mais perto dos familiares após dez anos na Europa.

O interesse do Ceará em Dentinho foi inicialmente divulgado pelo jornalista Samir Carvalho e confirmado por duas fontes distintas pela GOAL.