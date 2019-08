Ceará dispara contra VAR após derrota: “tecnologia é para quem sabe usar”

O Vozão reclamou de um pênalti não dado após disputa do goleiro Tiago Volpi, do São Paulo, com Felipe Cardoso

A vitória do sobre o Ceará, neste domingo (18), pela 15ª rodada do Brasileirão, foi marcada pelas estreias de Juanfran e Dani Alves, que fez único gol da partida realizada dentro do Morumbi. Entretanto, um lance polêmico também foi muito lembrado.

No segundo tempo, o goleiro Tiago Volpi derrubou Felipe Cardoso na área. O VAR chamou a atenção do árbitro Gilberto Rodrigues Castro Junior, que optou por não dar o penal e revoltou os jogadores do – que caiu para 11º na tabela.

Fim de jogo no Morumbi. Jogamos bem e batemos de frente com o São Paulo de Dani Alves e cia. Infelizmente, mais uma vez, fomos prejudicados pela arbitragem, ao não consultarem o VAR para o pênalti claro sofrido pelo atleta Felippe Cardoso.#SÃOxCSC #CearáTimeDoPovo pic.twitter.com/PJapVitkUI — Ceará Club (@CearaSC) August 18, 2019

Qual a finalidade do VAR? @CearaSC.

Não estragar a festa alheia?@FCFutebol passou da hora e da conta. Espero providências. pic.twitter.com/FcT2uG1NYi — Robinson de Castro (@RobinsonCastro1) August 18, 2019

E se de um lado os são-paulinos comemoravam a vitória, do outro pessoas ligadas a Ceará não escondiam a insatisfação com o lance. Em sua entrevista coletiva, o técnico Enderson Moreira disparou: “tive certeza que foi pênalti. A forma que o Volpi sai, é muito imprudente. Eu queria entender o porquê da não marcação do pênalti. Como é que um VAR consegue não interferir nisso. O São Paulo não tem nada a ver com isso, mas é porque era uma festa hoje e não podíamos atrapalhar, mas não avisaram a gente. O futebol brasileiro a gente entra na expectativa de que possa ter igualdade”, disse.

Em contato com a ESPN , o presidente do Ceará, Robinson Alves atacou a forma como o VAR vem sendo usado no Brasil: "A gente fica meio que pensando bobagem nessa hora. É inexplicável. O que está agregando ao futebol, realmente? (...) Não está contribuindo em quase nada (...) Tecnologia é para quem sabe usar”, finalizou.