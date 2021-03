Ceará x CSA: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), pela sexta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e CSA se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Os dois times estão invictos no torneio. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, no Nordeste FC e Twitch, na internet, e no perfil da Copa do Nordeste na rede social TikTok. Será a primeira vez que essa plataforma será utilizada no mundo para a exibição de uma partida de futebol profissional. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x CSA DATA Quarta-feira, 31 de março de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Luanderson Lima (BA)

Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues (CE)

ONDE VAI PASSAR?



Vozão está invicto na Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Ceará

A Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, o Nordeste FC e Twitch, na internet, e o perfil da Copa do Nordeste na rede social TikTok, transmitem o jogo desta quarta-feira (31), às 19h30 (de Brasília). Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Para, para, para, para tudo! Apague a luz e deixa a Lampions brilhar! @CearaSC e @CSAoficial vão protagonizar a primeira transmissão de um jogo de futebol AO VIVO no TikTok. A Copa do Nordeste vai fazer HISTÓRIA mais uma vez! #NordesteÉHit pic.twitter.com/2U913nswmr — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 28, 2021

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na quarta posição do grupo A, com sete pontos, o Ceará busca reencontrar o caminho da vitória após acumular três empates consecutivos.

Sem saber o que é perder há 17 jogos, o clube ostenta a melhor marca invicta da história da "Lampions League".

"A motivação é a mesma. Desde que cheguei aqui em 2017, eu sempre tive a ambição de ajudar o clube e agora em definitivo. A ambição continua, a vontade de vencer é ainda mais, quero conquistar grandes coisas aqui ainda esse ano", disse o meia Lima.

Vai ter jogo do Vozão no TikTok e o nosso elenco já está no aquecimento! 👊🏁



Quarta-feira, às 19h30, tem Vozão e você vai poder assistir no TikTok. Será a primeira transmissão de futebol do mundo no aplicativo.



📱Baixe o app e siga @cearasc e @copadonordeste por lá!#CearáSC pic.twitter.com/XPJh2vvfRs — Ceará Sporting Club (@CearaSC) March 30, 2021

Do outro lado, o CSA aparece na vice-liderança do grupo B, com nove pontos, e busca acumular a terceira vitória seguida.

Para o confronto, o técnico Mozart deve voltar com os titulares. Suspenso pelo terceiro amarelo, Gabriel está fora. Bruno Mota e Ítalo disputam por uma vaga.

Azulão em Fortaleza 🤙🏼💙 O elenco do Maior de Alagoas desembarcou agora a noite na capital cearense 🔵⚪️ Nesta terça-feira tem o último trabalho antes do duelo contra o Ceará 👊🏼⚽️



📷 @oaugustoliveira pic.twitter.com/AychXkLM9M — CSA (@CSAoficial) March 30, 2021

Provável escalação do Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Oliveira, Fernando Sobral, Vina; Saulo, Mendoza e Vizeu.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Cristovam, Lucão, Rodolfo Filemon e Vitor Costa; Geovane, Silas e Bruno Mota (Ítalo); Rodrigo Pimpão, Marco Túlio e Dellatorre.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

O Ceará, com seis pontos no grupo A, contabiliza quatro empates e uma vitória na Copa do Nordeste. Aproveitamento de 46.7%.

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará - 25 de março de 2021

JOGOS DO CSA NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o CSA soma nove pontos, após três empates seguidos e duas vitórias no torneio. Aproveitamento de 60%.

CSA 1 x 1 Treze - 28 de fevereiro de 2021

Confiança 2 x 2 CSA - 7 de março de 2021

CSA 1 x 1 CRB - 14 de março de 2021

Santa Cruz 1 x 2 CSA - 20 de março de 2021

CSA 2 x 0 Bahia - 23 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 Fortaleza Copa do Nordeste 20 de março de 2021 Botafogo-PB 1 x 1 Ceará Copa do Nordeste 26 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Ceará Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 16h (de Brasília) Ceará x Salgueiro Copa do Nordeste 10 de abil de 2021 16h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 0 Bahia Copa do Nordeste 24 de março de 2021 ASA 2 x 2 CSA Campeoanto Alagoano 27 de março de 2021

Próximas partidas