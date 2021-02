Ceará x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Sem objetivos, equipes entram em campo nesta quinta (25), pela última rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Ceará recebe o Botafogo nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, já garantido na Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Botafogo DATA Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Quarto árbitro: Luciano da Silva (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Assistentes: Rafael Gomes (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Bota já está rebaixado para a Série B / Foto: Getty Images

O canal Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Garantido na Copa Sul-Americana, o Ceará entra em campo apenas para cumprir tabela no Brasileirão.

Já pensando na próxima temporada, alguns jogadores ganharam férias antecipadas, como: Fabinho, Fernando Sobral, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Bruno Pacheco e Cléber.

Desta forma, Gabriel Lacerda entra no lugar de Klaus, enquanto Kelvyn pode aparecer na lateral.

Do outro lado, o Botafogo, já rebaixado, também entra em campo sem objetivo, mas embalado com a vitória sobre o São Paulo por 1 a 0.

Professor Marcelo Chamusca viaja com a delegação alvinegra para Fortaleza, onde a equipe enfrenta o Ceará nesta quinta-feira. O técnico vai observar mais uma vez o time, que ainda será dirigido na beira do campo pelo auxiliar Lucio Flavio. pic.twitter.com/uK3zacVkCw — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 24, 2021

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Sousa (Kanu), Hugo; Kayque, Luiz Otavio, Bruno Nazario (Matheus Babi/Ênio); Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro.

Provável escalação do Ceará: Richard, Eduardo, Klaus e Gabriel Lacerda, Kelvyn; Charles, Pedro Naressi, Vina; Léo Chú, Lima e Felipe Vizeu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 13 de fevereiro de 2021 Botafogo 1 x 0 São Paulo Campeonato Brasileiro 22 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Boavista Campeonato Carioca 3 de março de 2021 A definir Botafogo x Resende Campeonato Carioca 6 de março de 2021 A definir

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 3 Fluminense Campeonato Brasileiro 15 de fevereiro de 2021 Coritiba 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas