Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Ceará e Botafogo se enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Santos por 3 a 0 e empatar com o Sport por 1 a 1, o Ceará volta a campo em busca de manter a boa sequência no Brasileirão. Ocupando a 12ª colocação, com 35 pontos e um jogo a menos, o Vozão está a oito pontos do Bahia, equipe que fecha o G-6.

Por outro lado, o Botafogo entra em campo pressionado pela necessidade da vitória. Após derrotas para o Internacional, por 2 a 0, e para o Flamengo, por 3 a 0, o Alvinegro ocupa a quinta posição, com 43 pontos.

Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Cuiabano; Newton, Allan e Savarino; Artur, Santiago Rodríguez e Arthur Cabral.

Desfalques

Ceará

Dieguinho está em transição física, enquanto Marcos e Luiz Otávio estão machucados.

Botafogo

Alexander Barboza e Marlon Freitas vão cumprir suspensão, enquanto Alex Telles, Álvaro Montoro, Kaio Pantaleão, Neto, Danilo, Nathan Fernandes, Jordan Barrera e Bastos estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 19 de outubro de 2025

domingo, 19 de outubro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 10 vitórias, contra seis do Ceará, além de 11 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Alvinegro venceu por 3 a 2.

Classificação

