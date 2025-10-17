+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoCeará
team-logoBotafogo
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (19), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Botafogo se enfrentam neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Com Ceará enfrentando Botafogo, os torcedores esperam um jogo competitivo, destacando o talento individual e a estratégia de equipe no Brasileirão. Paralelamente, existe um interesse crescente no uso de tecnologia para acompanhar esportes, seja por meio de transmissões ao vivo ou aplicativos. O bet365 app surge como uma opção para quem quer estar sempre conectado às últimas novidades e estatísticas do campeonato. Para aqueles que gostam de adicionar ao drama das partidas com algumas apostas esportivas, é prudente considerar o uso de um código promocional para bet365, que pode oferecer diferentes condições e ofertas que ampliam as opções de engajamento durante o jogo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Santos por 3 a 0 e empatar com o Sport por 1 a 1, o Ceará volta a campo em busca de manter a boa sequência no Brasileirão. Ocupando a 12ª colocação, com 35 pontos e um jogo a menos, o Vozão está a oito pontos do Bahia, equipe que fecha o G-6.

Brasileirão
Ceará crest
Ceará
CEA
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Botafogo crest
Botafogo
BOT

Por outro lado, o Botafogo entra em campo pressionado pela necessidade da vitória. Após derrotas para o Internacional, por 2 a 0, e para o Flamengo, por 3 a 0, o Alvinegro ocupa a quinta posição, com 43 pontos.

Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Cuiabano; Newton, Allan e Savarino; Artur, Santiago Rodríguez e Arthur Cabral.

Escalações de Ceará x Botafogo

CearáHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestBOT
94
Bruno
3
Marllon
70
F. Silva
79
M. Bahia
23
W. Machado
77
Fernandinho
97
Lourenco
25
V. Zanocelo
27
A. Galeano
10
L. Mugni
9
P. Raul
24
L. Linck
6
Cuiabano
21
F. Marcal
57
D. Ricardo
2
Vitinho
23
S. Rodriguez
25
Allan
30
J. Correa
28
Newton
11
M. Martins
9
C. Ramos

4-2-3-1

BOTAway team crest

CEA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Conde

BOT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Ancelotti

Desfalques

Ceará

Dieguinho está em transição física, enquanto Marcos e Luiz Otávio estão machucados. 

Botafogo

Alexander Barboza e Marlon Freitas vão cumprir suspensão, enquanto Alex Telles, Álvaro Montoro, Kaio Pantaleão, Neto, Danilo, Nathan Fernandes, Jordan Barrera e Bastos estão lesionados.

Quando é?

  • Data: domingo, 19 de outubro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE 

Retrospecto recente

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 10 vitórias, contra seis do Ceará, além de 11 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Alvinegro venceu por 3 a 2.

CEA

Outros

BOT

1

2

Empates

2

Vitórias

8

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0