Ceará x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), pela quarta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Reeditando a final da Copa do Nordeste, Ceará e Bahia voltam a se encontrar nesta quinta-feira (17), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere e na TNT, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Bahia DATA Quinta-feira, 17 de junho de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcia Bezerra (RO)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira (CE)

VAR: Pathrice Walacce Corrêa (RJ)

Assistente VAR: Diogo Carvalho (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Vozão busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Divulgação Ceará

O Premiere e a TNT, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual vice-campeão da Copa do Nordeste, o Bahia reencontra o rival da final Ceará, mas desta vez pelo Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti pode realizar algumas mudanças na equipe que empatou com o Ceará na última rodada.

Já o Ceará não poderá contar com Fabinho, Felipe Baxola, Vitor Jacare e João Ricardo.

PRA CIMA DELES, VOZÃO!⚪⚫

Provável escalação do Ceará: Richard; Dias, Messias, Klaus, Pacheco; Sobral, Willian; Lima, Jorginho, Rick, Cleber.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba [Renan Guedes], Conti, Juninho e Matheus Bahia [Juninho Capixaba]; Patrick de Lucca [Jonas], Daniel e Thaciano; Rodriguinho [Óscar Ruiz], Rossi [Maycon Douglas] e Gilberto [Thonny Anderson].

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 3 Fortaleza Copa do Brasil 11 de junho de 2021 Chapecoense 0 x 0 Ceará Brasileirão 13 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Ceará Brasileirão 20 de junho de 2021 16h (de Brasília) Ceará x Atlético-MG Brasileirão 24 de junho de 2021 19h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino 3 x 3 Bahia Brasileirão 6 de junho de 2021 Bahia 1 x 0 Vila Nova Copa do Brasil 9 de junho de 2021

Próximas partidas