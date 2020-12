Ceará x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (12), pela 25ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atravessando um bom momento com duas vitórias seguidas, o Ceará recebe o neste sábado (12), às 21h (de Brasília), no Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Ceará x Atlético-GO DATA Sábado, de dezembro de 2020 LOCAL Castelão - HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden / Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza / Quarto árbitro: Antonio Magno Lima / VAR: Daniel Nobre / Assistentes VAR: Marielson Alves e Lucio Beiersdorf

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Ceará

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o na última rodada, o Ceará, com 32 pontos, faz a melhor campanha da história do clube na era dos pontos corridos do Brasileirão, e busca mais um triunfo para se aproximar do G6.

Já o Atlético-GO, próximo da zona de rebaixamento, só pensa no resultado positivo.

O técnico Marcelo Cabo terá o retorno de Marlon Freitas, recuperado de lesão.

Provável escalação do Ceará: Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Lima, Felipe Baxola e Fernando Sobral; Léo Chú e Cléber.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor (Gilvan), Éder e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis (Matheus Vargas).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 Ceará Campeonato Brasileiro 30 de novembro de 2020 Bahia 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Ceará Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020 20h30 (de Brasília) x Ceará Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 0 Campeonato Brasileiro 29 de novembro de 2020 Atlético-GO 0 x 1 Campeonato Brasileiro 7 de dezembro de 2020

Próximas partidas