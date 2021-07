Ceará apresenta proposta por empréstimo para tirar Airton do Cruzeiro

Clube cearense conversa com o estafe do atacante de 22 anos e tenta a sua contratação por empréstimo. Negociações tiraram atleta de jogo contra o Remo

O Cruzeiro recebeu uma proposta do Ceará para a negociação do atacante Airton, de 22 anos, no mercado da bola. A ideia do clube é que o jogador atue por empréstimo até o fim da temporada. Ele é visto como um nome interessante pela comissão técnica de Guto Ferreira.

Airton tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023, mas já manifestou para a diretoria o seu desejo de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra o Remo, na noite desta terça-feira (20), pela 13ª rodada da Série B.

O Cruzeiro vê a saída de Airton como uma alternativa para reduzir as despesas na Toca da Raposa II. O clube encontra dificuldades financeiras e sofre para quitar os salários de seus colaboradores e atletas desde outubro do ano passado. Há atrasos em todos os setores.

O atacante é visto como um nome interessante por outros integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a única oferta formal foi do Ceará. Houve sondagens de outras equipes da elite do futebol nacional. Ainda há o interesse de um clube estrangeiro na contratação do jogador.

Airton tem oscilado entre as condições de titular e reserva do elenco comandado por Mozart Santos. O atacante de 22 anos chegou ao clube a pedido de Luiz Felipe Scolari. O treinador foi quem solicitou a sua contratação na temporada passada.