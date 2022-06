Ceará aciona Palmeiras na CNRD e pede apuração sobre venda de Arthur Cabral

Clube cearense alega ter direito a metade do valor que os paulistas embolsaram pela venda da mais-valia do atacante

O Ceará acionou a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) há aproximadamente um mês para questionar a venda de Arthur Cabral do Palmeiras para o Basel, da Suíça, conforme apurado pela GOAL.

Os cearenses pedem metade de tudo o que foi recebido pelos paulistas na segunda fase da negociação: a venda de 30% da mais-valia, ocorrida em novembro de 2021, por um valor não divulgado.

O Ceará cobra apuração sobre os números exatos e quer recebimento de metade do que o Palmeiras faturou com a segunda parte da negociação envolvendo o atacante.

Arthur Cabral deixou a Academia de Futebol para atuar por empréstimo no Basel, no fim de 2019. Em junho de 2020, assinou em definitivo com o clube suíço por 4,4 milhões de euros. O Palmeiras manteve 30% da mais-valia, percentual em cima do lucro de uma futura venda.

O problema é que, em novembro de 2021, o Palmeiras vendeu os 30% da mais-valia da qual tinha direito. O valor, não divulgado, estaria entre três milhões de euros e quatro milhões de euros, conforme apurado pela diretoria cearense — o clube exige a divulgação do valor na ação movida na CNRD.

O Palmeiras, por sua vez, alega que não há necessidade de repassar o valor da mais-valia, que seria dividida de forma igualitária com o Ceará. O clube diz que não houve uma nova venda envolvendo Arthur Cabral, o que não contemplaria o desejo dos cearenses.

Arthur Cabral foi vendido do Basel à Fiorentina por 15 milhões de euros, em 25 de janeiro deste ano. Com 30% de mais-valia, o Palmeiras teria direito a receber cerca de 3,2 milhões de euros por causa do valor pago pelos italianos. Porém, como já havia vendido a mais-valia em negócio anterior, o número foi diferente.